Schongau: Mann bedroht Fußgänger mit Messer

Ein rabiater Pedelec-Fahrer gerät mit einer Familie in Schongau in Streit. Plötzlich zückt er ein Messer.

Ein 41 Jahre alter Schongauer hat am Sonntagmittag in Schongau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Pressebericht war der Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Gehweg entlang der Lechuferstraße unterwegs. Aufgrund des dortigen Mittelaltermarktes herrschte reger Fußgängerverkehr auf dem Gehweg. Der 41-Jährige fuhr dabei laut Polizei knapp an einer Familie vorbei, sodass er von dieser auf sein Fehlverhalten hingewiesen wurde. Es kam zu einem Streitgespräch, wobei der 41-Jährige ein Taschenmesser zog und es als Drohgebärde in Richtung der Familie hielt.

Der 41-Jährige wurde daraufhin von einem Passanten in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gebracht. Dabei fiel ihm das Taschenmesser aus der Hand. Er wurde durch den Passanten und hinzugeeiltes Security-Personal des Mittelaltermarktes bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen und auf die Polizeidienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

