Schongau: Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Filmreife Szenen im Landkreis Weilheim-Schongau: Ein Autofahrer flüchtet vor der Polizei. Am Ende verschwindet er in der Dunkelheit.

Bereits am Sonntag, 1. Mai, hat sich im Landkreis Weilheim-Schongau eine spektakuläre Verfolgungsjagd ereignet. Wie die Polizei Schongau am 5. Mai mitteilte, fiel am besagten Abend gegen 21.10 Uhr einer Streifenbesatzung an der Kreuzung Bahnhofstraße/Altenstadter Straße in Schongau ein Pkw Hyundai auf, der trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr. Deshalb sollte das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die Polizei Schongau ermittelt einen Tatverdächtigen

Da der Fahrer zunächst das Anhaltesignal des Streifenwagens missachtete, wurde zusätzlich das Blaulicht eingeschaltet. Daraufhin ergriff der Fahrzeugführerdie Flucht in Richtung Peiting. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Sonnenstraße fuhr er trotz Rotlicht an einer Ampel weiter in Richtung Bahnhof und in Richtung Peiting. Anschließend beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete über die Peitinger Straße in die Dießener Straße in die Herzogsägmühle. Dort fuhr er hinter einem Anwesen im Kappellenfeld auf eine Wiese, ließ sein Fahrzeug stehen und flüchtete anschließend zu Fuß.

Der Fahrer konnte trotz Verfolgung nicht mehr eingeholt werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer sind noch nicht abgeschlossen, ein dringender Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-jährigen Mann aus Peiting, dem in diesem Zusammenhang mehrere Straftaten wie Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen werden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des Mannes am Sonntag, 01.05.2022 im Zeitraum von 21.10 bis 21.15 Uhr zwischen Schongau und Peiting möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sie bei der Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/2346-0 zu melden. (lt)

