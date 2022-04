Schongau: Der Polizei gelingt ein Schlag gegen die Drogenszene

Die Polizei stellt bei einer Wohnungsdurchsuchung in Schongau mehrere Kilo Marihuana und Drogengeld sicher. Im Visier der Ermittler: ein Brüderpaar.

Der Polizei ist in Schongau ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch, 20. April, mitteilte, wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung am 29. März über elf Kilogramm Marihuana und Drogengeld sichergestellt. Die Kripo Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

Beamte der Polizeiinspektion Schongau durchsuchten mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes der Zentralen Ergänzungsdienste Weilheim aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts München in Folge anderweitiger Ermittlungen die Wohnung eines 22-jährigen und eines 26-jährigen irakischen Tatverdächtigen.

Beide Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Bei der Durchsuchung wurden laut Pressemitteilung neben weiteren Beweismitteln auch über elf Kilogramm Marihuana sowie 20.000 Euro vermeintliche Drogengelder aufgefunden und sichergestellt.

Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München einen Haftbefehl gegen die vorläufig festgenommenen tatverdächtigen Brüder. (lt)

Lesen Sie dazu auch