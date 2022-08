Schwabsoien: Zaunlatte bohrt sich durch Windschutzscheibe

Bei einem Unfall im Landkreis Weilheim-Schongau hat ein Autofahrer jede Menge Glück. Sein Auto schleudert von der Straße und durchbricht einen Zaun. Eine Latte bohrt sich ins Fahrzeuginnere.

Einige Schutzengel hatte ein Autofahrer aus dem Landkreis Ostallgäu bei einem Unfall am Dienstag (2. August) im Landkreis Weilheim-Schongau. Laut Polizei war der 28-Jährige von Schwabsoien in Richtung Sachsenried unterwegs. Am Ortsausgang von Schwabsoien wurde er von der einfallenden Abendsonne stark geblendet und fuhr in einer leichten Rechtskurve geradeaus. Dabei kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen dort stehenden Holzzaun und landete in einem Bach. Eine Latte des Holzzauns bohrte sich durch die Windschutzscheibe des Pkw und ging glücklicherweise knapp am Kopf des Fahrers vorbei, so die Polizei.

Der 28-jährige wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe in den Bach wurde die Feuerwehr Schwabsoien alarmiert, die drei Ölsperren einrichtete. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. (AZ)

