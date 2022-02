Streit in Peiting eskaliert: Frau bricht Partner die Nase

In Peiting verprügelt eine Frau ihren Partner. Die Polizei macht aber auch noch eine andere Feststellung.

Richtig rabiat wurde am Wochenende eine Frau in Peiting: Zwei Mal ging sie auf ihren Partner los und brach ihm dabei die Nase. zum ersten Mal war die Polizei Schongau am Samstag gegen Mitternacht in die Wohnung gerufen worden. Die 38-jährige Frau brach ihrem 42-jährigen Partner mit einem Faustschlag die Nase. Der Mann, teilt die Polizei Schongau mit, musste sich deshalb im Krankenhaus Schongau behandeln lassen.

Nach der Rückkehr aus der Zelle gleich wieder zugeschlagen

Die deutlich alkoholisierte Frau verbrachte die Nacht in der Zelle der Polizei. Nach dem sie am nächsten Morgen entlassen wurde, fuhr sie nach Hause. Als ihr Freund die Tür öffnete, schlug sie ihm gleich noch mal mit der Faust ins Gesicht. Bei der Aufnahme der neuerlichen Körperverletzung konnten die Beamten noch Marihuana sicherstellen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau der Wohnung verwiesen. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. (lt)

Lesen Sie dazu auch