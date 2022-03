In Burggen brennt ein Wohnmobil: Eine Person stirbt

In der Nacht auf Dienstag werden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Wohnmobil in Burggen gerufen. Dort machen die Beamten eine grausige Entdeckung.

Am Dienstagmorgen, gegen 2 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Füssener Straße in Burggen (Landkreis Weilheim-Schongau) mitgeteilt. Vor Ort, so die Polizei, stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehren ein Wohnmobil im Vollbrand fest. Der Brand konnte durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren rasch gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Eine Person, die sich im Wohnmobil befand, wurde nach Angaben der Polizei bei dem Brand tödlich verletzt. Der entstandene Schaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.

Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernommen. Die weiteren Untersuchungen zur genauen Brandursache sowie zur Identität der verstorbenen Person werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II von der Kripo Weilheim geführt. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. (lt)

