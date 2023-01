Zellsee: Haflinger wird auf Autodach einer Frau aus Rott geschleudert

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2057 bei Weghaus wird ein Haflinger verletzt, die Unfallfahrerin aus Rott kommt mit dem Schrecken davon, ihr Pkw wird völlig deformiert.

Am frühen Donnerstagmorgen, 5. Jnauar, ist es auf der Staatsstraße 2057 bei Weghaus am Zellsee zu einer Kollision zwischen einem Pferd und einem Pkw gekommen. Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, war eine 61-jährige aus Rott war mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2057 nahe Weghaus in südöstlicher Richtung unterwegs, als gegen 6:45 Uhr unvermittelt drei Haflinger auf der Fahrbahn standen. Die Frau konnte laut Polizeibericht trotz sofortiger Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern.

Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Dabei wurde eines der Tiere auf die Motorhaube und auf das Dach des Fahrzeugs geschleudert. Die Autofahrerin kam bei dem Zusammenstoß mit dem Schrecken davon, das Pferd erlitt unter anderem einen Unterkieferbruch. Der Pkw war nach dem Unfall völlig deformiert, es muss von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ausgegangen werden, informiert die Polizei. Warum und wie die Tiere auf die Fahrbahn gelangen konnten, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (AZ)

