Zug und Lkw kollidieren beinahe an Bahnübergang in Schongau

Trotz roter Ampel setzt sich plötzlich ein Lkw an einem Bahnübergang in Schongau in Bewegung. Ein Lokführer leitet eine Notbremsung ein.

Zu einer gefährlichen Situation ist es am Montag, 28. November, an einem Bahnübergang in Schongau gekommen. Laut Polizeibericht hielt ein Allgäuer mit seinem Lastwagen gegen 9.05 Uhr in der Bahnhofstraße - Höhe Perlachstraße - zunächst an der roten Lichtsignalanlage an. Zur gleichen Zeit fuhr ein Regionalzug von Peiting kommend in Richtung Bahnhof Schongau.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen setzte sich der Lkw plötzlich in Bewegung. Der Lokführer betätigte das Warnsignal und leitete anschließend eine Notbremsung ein.

Zug und Lkw kommen kurz vor Bahnübergang in Schongau zum Stillstand

Kurz vor dem Bahngleis hatte der Allgäuer dann seinen Lastwagen bis zum Stillstand abgebremst. Auch der Regionalzug kam kurz vor dem Bahnübergang zum Stehen.

Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Wie die Polizei mitteilt, blieben alle Zuginsassen unverletzt. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie eines Rotlichtverstoßes eingeleitet. (AZ)

