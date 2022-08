Peiting: Meldung über Mann mit Waffe - Polizei rückt an

Eine Autofahrerin entdeckt bei Peiting mehrere Männer, die mit einer Waffe hantieren. Die Polizei rückt mit einem großen Aufgebot an.

Großeinsatz wegen einer täuschend echt aussehenden Waffe: Am Montag, 22. August, um 18.25 Uhr wurden durch eine Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der B472 unterwegs war, drei Personen auf einem Feldweg auf Höhe des Industriegebiets Peiting mitgeteilt. Eine der Personen habe dabei eine Waffe in der Hand gehalten.

Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen aus den umliegenden Bereichen hinzugezogen. Kurze Zeit darauf konnten die drei Personen in einem Pkw angehalten und kontrolliert werden. Dabei verhielten sich die drei jungen Männer ruhig und kooperativ. Der Waffenbesitzer gab sich sofort zu erkennen. Er gab an, er wollte die neue Softair-Waffe lediglich ausprobieren. Bei der Überprüfung der Waffe wurde festgestellt, dass es sich um eine Softair-Waffe handelt. Für die Waffe hätte er zum Führen in der Öffentlichkeit einen Waffenschein benötigt. Die Waffe wurde sichergestellt und den Besitzer erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. (AZ)

