75 Jahre SV Reichling: Zum Jubiläum gibt es eine große Feier

Der Sportverein Reichling feiert heuer sein 75-jähriges Bestehen.Vorsitzender im Gründungsjahr war Dorfpfarrer Maier, sein Stellvertreter der damalige Bürgermeister.

Der Sportverein Reichling feiert am Wochenende, 15. bis 17. Juli, sein 75-jähriges Jubiläum. Der Festabend am Freitag und die vielen Darbietungen der Abteilungen, sowie der Lech-Cup 2022 zählen zu den Höhepunkten des Wochenendes. Vorsitzender Hermann Jahl schreibt im Grußwort der Festschrift: „Ob sich die 56 Gründungsmitglieder damals am 27. April 1947 bewusst waren, welche Entwicklung der Sportverein Reichling im Laufe der Zeit nehmen würde?“

Aktuell 615 Mitglieder im Sportverein

In den Nachkriegsjahren entwickelte sich durch den Sport eine Zusammengehörigkeit, die bis heute anhält. Diesen Teamgeist bei den jüngsten Mitgliedern bis hoch in den Seniorenbereich zu entwickeln und zu pflegen, so lautet das Motto des Sportvereins, der heute 615 Mitglieder zählt. Hermann Jahl steht seit 2006 an dessen Spitze, sein Stellvertreter ist Matthias Graf. In den 75 Jahren gab es weitere sieben Vorsitzende. Der erste war der damalige Ortspfarrer Franz Xaver Maier mit seinem Stellvertreter, dem damaligen Bürgermeister Otto Meier.

„Sport verbindet“ hat sich der Sportverein buchstäblich auf die Fahne geschrieben, die 2007 geweiht wurde. Im Gründungsjahr fand das erste Fußballspiel gegen Kinsau statt. Mit viel Fleiß und Schweiß wurde vier Jahre später der Fußballplatz von Vereinsmitgliedern auf die richtige Größe gebracht. Als 1975 mit dem Bau der Mehrzweckhalle Räumlichkeiten geschaffen wurden, gründete Elfriede Frankl die Damengymnastik, das heutige Damenturnen. Es etablierten sich damals weitere Turn-Sportarten im Hallenbetrieb, wie das Mädchenturnen.

Verein entwickelt sich stetig weiter

Neben der Fußballabteilung wurde auch eine Tennisabteilung gegründet und 1978 konnten zwei Tennisplätze übergeben werden. Das Mutter-Kind-Turnen, 1981 ins Leben gerufen, heißt heute Eltern-Kind-Turnen, da nun auch Papas gerne mit ihrem Nachwuchs turnen.

2002 wurde der Fußballförderverein gegründet, 2003 bekamen die Fußballer erweiterte Umkleideräume. In Ludenhausen schuf man einen Trainingsplatz, später kamen dort eine Umkleidehütte und Flutlichtanlage hinzu. 2016 wurde diese mit LED-Technik erneuert.

Während des Corona-Lockdowns gingen die Turnerinnen online. Das sportliche Angebot ergänzen in den letzten Jahren Trendsportarten, wie Zumba, Strong Nation, und Jumping. Auch Karate gehört heute zum Angebot. Von 2017 bis 2019 wurde die Mehrzweckhalle mit viel Eigenleistung saniert und zum Dorfgemeinschaftshaus umbenannt.

Detaillierte Informationen zu den Feierlichkeiten des SV Reichling gibt es im Internet unter www.sv-reichling.de.