Am Kindergarten in Reichling ist es morgens stockfinster

Zappenduster sei es frühmorgens oft in der St.-Nikolaus-Straße im Bereich des Kindergartens: So hieß es in einer Diskussion im Gemeinderat Reichling. Die Gemeinde erwägt nun, dort eine Straßenbeleuchtung zu errichten. Anlass war der Antrag einer Reichlinger Bürgerin, die festgestellt hatte, dass der kurze Straßenabschnitt Richtung Kindergarten überhaupt nicht ausgeleuchtet sei. Im Gemeinderat kam zunächst die Frage auf, ob eine Straßenbeleuchtung zwischen den Hausnummern 36 und 42 von den Anwohnern überhaupt gewünscht würde, oder ob dies nur die Antragstellerin für notwendig erachte.

