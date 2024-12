Selbst um die Weihnachtsfeiertage herum sorgt die geplante Erdgasprobebohrung in Reichling für Zündstoff. Bürgermeister Johannes Hintersberger kritisierte die jüngsten Protestbewegungen in scharfem Ton. Indes gibt das Bergamt Entwarnung, was baldige weitere Bohrungen im nahen Umkreis angeht.

