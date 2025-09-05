Aktivisten besetzen den Reichlinger Bohrturm – Polizei mit Spezialkräften vor Ort

Auf den 43 Meter hohen Bohrturm kletterten am Donnerstagmorgen vier Aktivisten vom Klimagerechtigkeitsbündnis „Ende Gelände“. Ab 7 Uhr besetzten sie den umstrittenen Gasbohrturm im oberbayerischen Reichling mit einer Aktion zivilen Ungehorsams. Zwei Beteiligte blieben am Boden. Zwei Banner wurden vom Bohrturm entrollt: Auf einem pinkfarbenen Banner steht „Gas ist Gift“ und auf einem hellblauen Banner „Hubert Aiwanger – Wie verbohrt kann man sein? Gasausstieg jetzt – hier und weltweit“. Bei der Demonstration kamen polizeiliche Spezialkräfte zum Einsatz, die die Aktivisten runter vom Turm begleiteten.

Aktivisten von „Ende Gelände" besetzen Bohrturm in Reichling

Dieser Protest ist nicht der erste, der sich gegen die Gasbohrung stellt. Bereits vergangenes Jahr gab es mehrere Demonstrationen. Seit den Bauarbeiten an dem Bohrplatz vor einigen Wochen demonstrierten ebenfalls wiederholt Klimaschützer und Anwohner. Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer war vor Ort. Mit der jüngsten Aktion stelle sich „Ende Gelände“ gegen die laufende Gasbohrung in Reichling und die klimazerstörerische Ausbeutung fossiler Energien insgesamt, so die Pressemitteilung des Bündnisses. Die Bohrung des Konzerngeflechts um MFC Energy sei aufgrund der Gefährdung der Trinkwasserquelle der 1700-Einwohner-Gemeinde und zweier naheliegender Naturschutzgebiete umstritten, so die Mitteilung von „Ende Gelände“.

Jule Fink, Sprecherin von „Ende Gelände“, war am Donnerstag vor Ort und erklärte dazu: „Gas ist ein Klimakiller und mindestens genauso dreckig wie Öl und Kohle. Mit neuen Gasförderungen befeuern Hubert Aiwanger und die bayrische Landesregierung für schnelle Profite aus fossiler Energie nicht nur die Klimakatastrophe, sondern sie ignorieren auch die Sorgen der Menschen vor Ort.“ Das Bündnis fordert den deutschen Ausstieg aus der Gasförderung. Reichling sei als Ort der Demonstration strategisch relevant für die Klimaaktivistinnen und -aktivisten. „Das hier ist ein Ort der Zerstörung“, sagt Fink.

Protest gegen Gasbohrturm: 2025 Petition mit 35.000 Überschriften an Landtag übergeben

Bereits 2024 sprachen sich der Gemeinderat Reichling einstimmig und der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU), gegen die Bohrung aus. Anfang 2025 wurde eine Petition gegen die mit 35.000 Unterschriften dem Landtag übergeben. Erst im Mai protestierten mehrere hundert Menschen mit „Koa Gas“-Transparenten auf einer Demonstration, zu der Fridays for Future Bayern, BUND Naturschutz in Bayern, Greenpeace Bayern, Protect the Planet und die örtliche Bürgerinitiative Reichling Ludenhausen aufgerufen hatten.

Das Unternehmen Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH plant zehn weitere Gasbohrtürme in der Ammersee-Region. „Das Trinkwasser der Gemeinde könnte jederzeit durch austretende Chemikalien oder giftigen Bohrschlamm verunreinigt werden. Im Notfall müssten Tankwägen aus den benachbarten Gemeinden Trinkwasser nach Reichling transportieren“, so die Pressemitteilung von „Ende Gelände“. Das verantwortliche Unternehmen betont stets die Sicherheit der Bohrung. Demnach sei das Risiko einer Grundwasserverschmutzung sehr gering.

Bei dem Polizeieinsatz am Donnerstag waren 20 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, darunter auch Kräfte der Spezialeinheit aus München für die sogenannte Höhenrettung. „Schwierig ist bei diesem Einsatz die senkrechte Leiter des Bohrturms“, sagt Michael Graf, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. So sei es schwierig, die Aktivisten dazu zu zwingen, den Bohrturm zu verlassen. Gelingt das nicht, müsse man eine Drehleiter hinzurufen. So weit kam es am Donnerstag in Reichling jedoch nicht. Nach und nach kletterten alle vier Aktivisten gesichert und in Begleitung der Spezialkräfte vom Bohrturm. Die Demonstration verlief friedlich. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Während des etwa vierstündigen Einsatzes war die Bohrung unterbrochen.