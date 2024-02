Reichling

12:29 Uhr

Wer bekommt Bauplätze? Das Reichlinger Modell wird angepasst

Plus In Reichling steht eine Überarbeitung der Bauplatzvergaberichtlinien bevor. Das Einheimischenmodell soll nicht EU-Recht entsprechen.

Von Manuela Schmid

Die Vergaberichtlinien für Bauplätze in der Gemeinde Reichling müssen geändert werden: Das bisherige Einheimischenmodell sei rechtswidrig, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung, da diese nicht mehr dem neuesten EU-Recht entsprechen.

Die Rechtsaufsicht habe ihm gesagt, dass die Richtlinien nicht rechtskonform seien, erklärte Bürgermeister Johannes Hintersberger ( CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zunächst gab es Zweifel im Gemeinderat, ob die Richtlinien, die bereits seit dem Jahr 1991 bestehen und in der Zwischenzeit zwar des Öfteren geringfügig modifiziert wurden, aber im Wesentlichen immer noch in der gleichen Form Bestand haben, unbedingt geändert werden müssten. Aus dem Gemeinderat kam die Frage auf, wie denn die Nachbargemeinden verfahren würden. "Wie ist es denn in Rott", wurde nachgefragt. Darauf Bürgermeister Hintersberger: „Es ist mir Wurst, was Rott macht, aber ich mache das nicht mehr. „Ich bin nicht mehr gewillt, Bauplätze mit diesen Vergaberichtlinien zu vergeben, weil es rechtswidrig ist.“

