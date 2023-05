Elektronische Bauteile statt Semmeln und Brezen in Ludenhausen

Der Backshop am Penny-Markt im Reichlinger Ortsteil Ludenhausen konnte sich nicht halten. Der Gemeinderat Reichling befürwortet eine anderweitige Nutzung der Ladenfläche.

Bevor der Backshop weiter leer steht, strebt Penny in Reichling eine Umnutzung an. Der Gemeinderat hatte zu entscheiden, ob die Räumlichkeiten künftig für einen Shop, in dem Bürotätigkeiten und Dienstleistungen möglich wären, genutzt werden dürfen. Konkret sollen dort künftig elektronische Bauteile zusammengebaut werden. Näheres wollte Penny zu der Firma, an welche die Räumlichkeiten dann verpachtet werden sollen, zum jetzigen Zeitpunkt auf Anfrage unserer Redaktion noch nicht bekannt geben. Im aktuellen Bebauungsplan ist nur ein Lebensmittelmarkt mit Randsortiment zugelassen.

Die Nahversorgung in Reichling-Ludenhausen muss aufrechterhalten werden

Dem stellvertretenden Bürgermeister Bernhard Pössinger war es wichtig, dass im Hauptgebäude auch in Zukunft ein Lebensmittelmarkt bleibe und der jetzige Penny nicht für andere Zwecke verwendet würde, damit die Nahversorgung für die Bevölkerung weiterhin sichergestellt werde. Mögliche Bedenken, dass neben dem Backshop auch der Lebensmittelmarkt selbst einmal umgenutzt werden könnte, räumte Bürgermeister Johannes Leis aus: Denn ein potenzieller Antrag von Penny-Markt auf eine andere Nutzung der restlichen Fläche könnte durch den Gemeinderat abgelehnt werden, um die Nahversorgung aufrechtzuerhalten.

Letztlich stimmte der Gemeinderat dem Antrag auf Umnutzung des Backshops mit 11:0 Stimmen zu. Der beantragten Nutzungsänderung und der notwendigen Befreiung wurde damit das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Sofern die Zulassung der Befreiung nicht möglich sein sollte, weil Grundzüge der Planung berührt würden, soll die Änderung des Bebauungsplans in Aussicht gestellt werden, hieß es in dem Beschluss.

