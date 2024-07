Erdgasbohrung: Aiwanger weist Kritik zurück und greift Grüne an

In Reichling regt sich seit Monaten Protest gegen geplante Erdgasbohrungen durch ein kanadisches Unternehmen. Der Kritik von Bürgern haben sich unter anderem der Bund Naturschutz und die Aktivisten von Fridays for Future und Greenpeace angeschlossen. Auch Vertreter des Augsburger Klimacamps, die vier Jahre lang ein Lager vor dem Augsburger Rathaus hatten und dies kürzlich auflösten, wollen demnächst am Protest vor Ort teilnehmen. In der Kritik im Zusammenhang mit dem Vorhaben steht Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, ihm hatte auch Landrat Thomas Eichinger einen Brief geschickt und seine Bedenken geäußert. Aiwanger verschickte am Sonntag eine Pressemitteilung, in der er Kritik an seiner Person zurückweist.

Aiwanger schreibt zur erteilten Bohrungsgenehmigung und bergrechtlichen Erlaubnis: „Ich verstehe die Skepsis von Anwohnern im Fall von geplanten Erdgasbohrungen. Wenn allerdings alle gesetzlichen Vorgaben (des Bundesbergbaugesetzes) eingehalten sind, besteht ein Rechtsanspruch, den ich nicht verweigern kann. Wir machen uns den Genehmigungsprozess nicht leicht und nehmen alle Bedenken sehr ernst, können aber nicht über bestehende Gesetze hinweggehen.“ Dabei verfüge er bei der Umsetzung von Bundesgesetzen über keinerlei Ermessensspielraum. Die Rechtslage sei hier genauso wie bei der Windkraft, bei der auch der Bund

Aiwanger fordert: Grüne sollen sich an Bundeswirtschaftsminister wenden

Vor allem die Grünen griffen ihn bei dem Thema an, beklagt Aiwanger. „Ein Politiker sollte die gesetzlichen Regelungen hierzu kennen, bevor er mich angreift. Vor allem die Kritik der Grünen ist ein peinliches Eigentor. Auf Bundesebene importiert der grüne Bundeswirtschaftsminister Frackinggas aus den USA, und in Bayern verlangen die Grünen das Ende von heimischen Erdgasförderungen, die aber ihre eigenen Bundesminister stoppen könnten. Das ist dreist.“ Aiwanger führt weiter aus, dass er im Erdgas eine Brückentechnologie sehe, die bis zur Erreichung der Klimaneutralität noch gebraucht werde. Neben der Deckung des Bedarfs für die Wärme- und Stromerzeugung sei Erdgas auch für industrielle Prozesse, zum Beispiel in der chemischen Industrie, auf lange Sicht unentbehrlich. „Nur wenn wir schnell auf die Wasserstoffwirtschaft umstellen, können wir Erdgas ersetzen. Mit Windrädern alleine geht es nicht.“

Das Projekt sei „völlig aus der Zeit gefallen“ argumentiert hingege Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des Bund Naturschutz in Bayernn. Um das von der Staatsregierung gesteckte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, müsse die Energie darauf verwendet werden, den Gasverbrauch zu senken, statt neue Quellen zu erschließen und noch mehr zu verbrennen, äußerte dieser kürzlich. Gegner des Projektes argumentieren zudem, dass die Aufbereitung des Gases und die Nutzung einer Pipeline über den Lech für Natur und Trinkwasser in dieser Region eine Gefahrenquelle seien.