Reichling

06:09 Uhr

Erweiterung des Kindergartens: Reichling oder Ludenhausen?

Plus Platzmangel im Kindergarten in Reichling, eine Erweiterung muss her. Doch wo soll sie gebaut werden? Darüber diskutiert der Gemeinderat.

Von Manuela Schmid Artikel anhören Shape

Der Reichlinger Kindergarten benötigt mehr Platz. Wo allerdings neue Kindergartenplätze geschaffen werden sollen – am bisherigen Standort im Ortsteil Reichling oder lieber in der alten Schule in Ludenhausen – ist bislang noch nicht entschieden. Zwei Möglichkeiten werden im Gemeinderat diskutiert, wie der Kindergarten Wurzbergoase erweitert werden könnte: Die eine wäre ein Anbau an den bestehenden Kindergarten in der St.-Nikolaus-Straße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

