In den Gegenverkehr: Hoher Sachschaden bei Unfall

Bei Reichling ereignet sich ein Frontalzusammenstoß. Es geht einigermaßen glimpflich aus.

Am Dienstagmorgen hat sich zwischen Reichling und Epfach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 61-Jähirger aus dem südlichen Landkreis die Kreisstraße LL 8 von Reichling in Richtung Epfach. In einer scharfen Linkskurve kam sein Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Dessen 24-jährige Fahrer aus dem Landkreis Ostallgäu erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. (AZ)

