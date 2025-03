In Reichling beendet die Polizei zwei Alkoholfahrten

Zwei alkoholisierte Autofahrer hat die Dießener Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Reichling aus dem Verkehr gezogen. Bei einem 48-jährigen Autofahrer ergab ein Alkotest einen Wert von knapp 1,2 Promille, weshalb im Anschluss im Klinikum Landsberg eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Neben einem Strafverfahren erwartet den Fahrer eine Fahrerlaubnissperre, berichtet die Polizei. Gegen 23 Uhr war in Reichling bereits ein 51-jähriger Autofahrer gestoppt worden, bei dem ein Alkotest einen Wert von knapp 0,6 Promille erbrachte. Der Mann muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Flensburg-Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)

Reichling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkoholfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis