Reichling

vor 19 Min.

In Reichling hören drei Mitglieder des Gemeinderats auf

Plus In Reichling werfen drei Ratsmitglieder das Handtuch. In der Sitzung fallen deutliche Worte. Wer nachfolgen könnte.

Von Manuela Schmid

Der Reichlinger Gemeinderat hat seit Montagabend drei Mitglieder weniger: Die Amtsniederlegungen von Heidrun Höbel, Alfons Schelkle und Lars Scharding wurden in der jüngsten Sitzung offiziell bestätigt. Drei mögliche Nachrücker stehen schon auf dem Plan.

