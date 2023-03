Jagdwesen: "Der Druck ist wahnsinnig groß"

Von Lisa Gilz - vor 34 Min. Artikel anhören Shape

Mit einem Jäger im Revier unterwegs, erzählt er von Problemen, mit denen sich Jägerinnen und Jäger konfrontiert sehen, von schlechten und wahren Vorurteilen.

"Im besten Fall hört das Tier den Schuss nicht", erklärt Mick Kratzeisen mit einem Blick auf den Lech. Er dreht sich um, seine Schiebermütze zeigt zu Boden als er seinen Rauhaardackel dabei beobachtet, wie er um seine Füße wuselt. Kratzeisen ist Jäger und verantwortlich für rund 1300 Hektar Land in Reichling. In seinem Revier, das er von einer Jagdgenossenschaft pachtet, bleibt es im März und April still. In den Monaten wird dort nicht geschossen. Für den Jäger, der auch den zweiten Vorstand im Landsberger Jagdverein innehat, ist es wichtig, dass die Tiere zur Ruhe kommen können. Für viele Arten bestehe ohnehin Schonzeit und auch wenn Hasen, Füchse und Schwarzwild das ganze Jahr geschossen werden dürfen, verzichtet Kratzeisen lieber darauf. Dabei steht der Jäger immer im Gespräch mit Förstern und Landwirten. Es jedem recht zu machen, funktioniere in der Jagd selten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .