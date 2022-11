Reichling

17:56 Uhr

Leonhardiritt: Die Gebrüder Graf waren schon als Kinder dabei

Eine Kutsche mit Warmblutpferden von Alfred Graf (links im Bild). Sein Bruder Erich sitzt neben ihm. Beim Leonhardiritt in Reichling läuft Erich Graf voran und Alfred fährt eine Kutsche mit Ehrengästen.

Plus Erich und Alfred Grafs Leidenschaft sind die Pferde. Seit Jahrzehnten sind sie beim Leonhardiritt in Reichling dabei und haben in dieser Zeit einiges erlebt.

Von Gisela Klöck

Pferde sind die Leidenschaft der Brüder Erich und Alfred Graf. Und dieser Leidenschaft ist es auch zu verdanken, dass am Samstag in Reichling beim Leonhardiumzug wieder viele Ehrenkutschen, Wagen und Reiter teilnehmen werden. Die Vorbereitung laufen schon lange.

