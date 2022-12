Reichling

Ludenhausener Kindergarten bleibt Streitthema in Reichling

Plus Bei der Bürgerversammlung in Reichling kommen über 200 Einwohner zusammen und diskutieren bis nach Mitternacht. Großes Thema ist der Kindergartenausbau.

Der Ausbau von Kindergartenplätzen ist in der Reichling ein viel diskutiertes Thema. Wie berichtet, plant die Gemeinde, die ehemalige Sudbury-Schule im Ortsteil Ludenhausen zu sanieren und auszubauen, damit dort vorerst zwei Kindergartengruppen einziehen können. Damit gäbe es künftig zwei Kitastandorte in der Gemeinde. Doch einige Eltern laufen dagegen Sturm. So war auch der Kindergarten großes Thema in der jüngsten Bürgerversammlung, die über 200 Einwohner anlockte und bis nach Mitternacht andauerte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

