Mehr Transparenz gefordert: Anträge der Bürger werden besprochen

Der Kindergarten in Reichling: Noch immer sind einige Bürger der Überzeugung, dass eine Erweiterung der bestehenden Einrichtung sinnvoller wäre als die geplante Einrichtung von zwei Gruppen in der alten Schule in Ludenhausen.

Von Manuela Schmid

Mehr Transparenz wünschen sich einige Bürgerinnen und Bürger von der Gemeinde Reichling – ob zum Thema Kindergarten, zur Erdgas-Bohrung oder allgemein zu den Sitzungen. Inwieweit dies umgesetzt werden soll, darüber beriet nun der Gemeinderat. Eine Reihe von Anträgen war, wie berichtet, bereits zur Bürgerversammlung eingegangen. Aufgearbeitet wurden sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Gleich vorweg zum Thema Transparenz: Die Beschlüsse des Gemeinderates, die in öffentlichen Sitzungen gefasst werden, sollen künftig im Gemeindeblatt veröffentlicht werden – schon in der kommenden Ausgabe. Bisher konnten nicht so viele Seiten gedruckt werden, erläuterte Bürgermeister Johannes Hintersberger in der Ratssitzung. Doch nun werde das „Wir“ in der Gemeinde selbst gedruckt und es sei auch ein neuer Drucker angeschafft worden. Was es jedoch nicht geben wird, ist ein eigener Arbeitskreis im Gemeinderat – nach dem Vorbild des Arbeitskreises „Öffentlichkeitsarbeit“ der Nachbargemeinde Rott – in dem Ideen für Beiträge gesammelt und erarbeitet würden. Letzterer wurde vom Reichlinger Gemeinderat nicht als notwendig erachtet – doch die geplante Veröffentlichung von Berichten wurde einstimmig begrüßt.

