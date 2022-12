Neue Trinkwasserversorgung für Reichling?

Plus Woher sollen die Reichlinger künftig ihr Wasser beziehen? Eine weitreichende Entscheidung steht im Gemeinderat an. Auch der Bau eines Brunnens wird diskutiert.

Die Gemeinde steht gerade vor einer weitreichenden Entscheidung. Es geht um die Zukunft der Bachrunzel-Quelle, die den Ortsteil Reichling mit Trinkwasser versorgt. Viele Fragen stellen sich derzeit im Reichlinger Gemeinderat, was die Sicherung der Wasserversorgung betrifft: Soll der Ortsteil Reichling einen neuen Brunnen bekommen, oder soll die bestehende Quellfassung noch saniert werden? Oder soll der Brunnen in Gimmenhausen künftig für alle Ortsteile genutzt werden?