Polizei hält alkoholisierten Autofahrer an

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Reichling gegen 3.40 Uhr einen 65-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da ein vor Ort durchgeführter Alkotest bereits einen Wert von mehr als 0,6 Promille ergab, wurde bei der Polizeiinspektion Dießen ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille, heißt es im Polizeibericht. Neben einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und zwei Punkten erwartet den Fahrer ein einmonatiges Fahrverbot.

Seine 62-jährige Beifahrerin wollte sich ans Steuer setzen, um ebenfalls zur Polizeiinspektion Dießen zu fahren. Noch vor Beginn der Fahrt wurde laut Polizei ebenfalls ein Alkotest durchgeführt. Und dieser ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Daher wurde auch ihr die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt, so die Polizei. (AZ)