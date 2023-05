Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht bei Reichling

Zwischen Reichling und Epfach ereignet sich ein Unfall. Der Verursacher flüchtet und wird jetzt gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am späten Sonntagabend zwischen Reichling und Epfach ereignet hat. Wie die Polizei meldet, befuhr eine 30-jährige Autofahrerin die Kreisstraße LL8 von Reichling in Richtung Epfach als ihr an einem starken Gefälle kurz vor einer Rechtskurve ein Auto entgegenkam, dessen Fahrer zu weit links fuhr. Es ereignete sich ein Streifzusammenstoß, bei dem am Fahrzeug der Geschädigten der Außenspiegel erheblich beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt laut Polizei fort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

