Probebohrung in Reichling könnte bald starten

Die Erdgas-Probebohrung in Reichling könnte womöglich schon bald starten: Das Bergamt teilte der Gemeinde mit, dass die Betreiberfirma jetzt alle Voraussetzungen erfüllt habe. Wie Bürgermeister Johannes Hintersberger am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion erklärte, habe das Bergamt die Gemeinde angeschrieben. Die Behörde nimmt dabei Bezug auf den Brief von Vizebürgermeister Bernhard Pössinger, in dem dieser die Bedenken vieler Bürger und Bürgerinnen gegen die Erdgasbohrungen dargelegt und das Bergamt darum gebeten hatte, die Genehmigung nochmals zu überprüfen.

