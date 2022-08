Reichling

16:03 Uhr

Reichlinger Gemeinderat: Jetzt reden die zurückgetretenen Mitglieder

Plus In Reichling treten drei Mitglieder des Gemeinderats gleichzeitig zurück. Zwei von ihnen erklären nun ihre Beweggründe. Was Bürgermeister Johannes Leis dazu sagt.

Von Manuela Schmid

Es war jüngst ein Paukenschlag in Reichling, als drei Gemeinderäte auf einmal ihren Rücktritt erklärten. Nun erläutern zwei der ausgetretenen Ratsmitglieder, was sie dazu bewogen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .