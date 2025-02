Postkarte mit Bohrturm in Reichling an Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger übergeben

Zusätzlich zu der großen Unterschriftenaktion gegen Gasbohrungen in Bayern, die von Umweltverbänden initiiert wurde, hat auch die Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen zahlreiche Unterschriften gesammelt: Gegen die geplante Gasbohrung in Reichling haben die Gegner allein im näheren Umkreis 1275 Unterschriften zusammen bekommen. Ute Steininger von der Bürgerinitiative übergab nun die Unterschriftenlisten und ein Protestschreiben zusammen mit einer Postkarte von Reichling mit Bohrturm persönlich an den Bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Allein 400 Unterschriften stammen aus Reichling und Ludenhausen

Die Unterschriften hatte die Bürgerinitiative alle in direkter Nähe – sprich in den Gemeinden rund um die Bohrstelle –gesammelt. Gut 400 der 1275 Unterschriften stammen aus Reichling und Ludenhausen. Das entspreche etwa 30 Prozent der Wahlberechtigten, wie die Vertreterin der Bürgerinitiative feststellte.

Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Rosenheim fand Steininger jetzt die ideale Gelegenheit, dem Wirtschaftsminister die Unterschriften zu präsentieren und die Karten zu übergeben.

Auch diese Postkarte nahm Aiwanger von der Bürgerinitiative entgegen. Die Fotomontage zeigt, wie Reichling mit Bohrturm aussehen könnte. Foto: Manuela Schmid

Die Postkarte mit dem Bohrturm war von Greenpeace angefertigt worden. Die Fotomontage soll zeigen, wie das beschauliche Dorf Reichling mit einem Bohrturm aussehen würde. Zum Vergleich überreichte Steininger dem Wirtschaftsminister auch noch eine Bilderbuchpostkarte, die Reichling als schönes Urlaubsdorf zeigt.

Zudem bekräftigte Steininger gegenüber dem Wirtschaftsminister, dass die Bürgerinitiative sich für eine Förderabgabe einsetzt. Denn davon würden die Menschen hier in Bayern profitieren und nicht eine kanadische Gasbohrfirma. „Sie haben im Jahr 2022 die kanadischen Gasbohrfirmen eingeladen“, erinnerte Steininger den Wirtschaftsminister. Aiwanger räumte ein: „Ja, da sind wir halt alle ohne Gas dagestanden. So war das damals eben.“ Steininger meinte daraufhin, dass jetzt eben eine andere Zeit sei. Aiwanger hörte sich das Ansinnen der Bürgerinitiative an und steckte dann beide Postkarten und den Protestbrief ein. Die Unterschriftenlisten nahm Steininger aus Datenschutzgründen wieder mit nach Hause.

Nimmt Aiwanger die Einladung der Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen an?

Im Oktober 2024 diskutierten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Lisa Badum (Grüne), Vorsitzende des Klima-Ausschusses im Bundestag, bei der BR-Sendung „jetzt red i“ mit Bürgerinnen und Bürgern aus Dießen über die Energiewende und den Naturschutz. Wie berichtet, hält Aiwangers Wirtschaftsministerium Gas für eine wichtige Brückentechnologie. Deswegen wurde auch die Erlaubnis für die Bohrung erteilt. Der Bayerische Wirtschaftsminister war damals nach der Sendung „Jetzt red i“ von der Bürgerinitiative in das Lechraindorf eingeladen worden. Ob er die Einladung nach Reichling noch annehmen werde, das konnte der Minister noch nicht sagen. Steininger meinte dazu scherzhaft: „Dann müssen Sie sich aber beeilen, wenn Sie Reichling noch ohne Bohrturm sehen wollen.“

Ute Steininger (rechts) übergab Minister Aiwanger die Unterschriften aus der Region und einen Protestbrief. Foto: Greenpeace Bayern

Zusätzlich läuft gerade noch eine große bayernweite Petition von BUND Naturschutz, Fridays for Future und Greenpeace Bayern, in der Aiwanger aufgefordert wird, alle Gasbohrungen in Bayern zu stoppen. Diese haben laut Greenpeace bisher rund 35.000 Menschen unterschrieben. (mit pov)