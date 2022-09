Vorsitzender gesucht: Gehen beim SV Reichling bald die Lichter aus?

Hinter dem Reichlinger Sportverein liegen große Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen. Aber der SVR steht vor großen Schwierigkeiten.

„Wenn ich jetzt noch mal zusage, dann bin ich noch mit 80 Jahren Vorsitzender.“ Hermann Jahl – noch Vorsitzender des SV Reichling – wird bei der Jahresversammlung am Freitag, 16. September, sicher nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Nur: Es gibt niemanden, der für dieses Amt kandidieren will. Das würde innerhalb kürzester Zeit zur Auflösung des Vereins führen. Was Bürgermeister Johannes Leis dazu sagt.

75 Jahre Reichling und eine ungewisse Zukunft

75 Jahre gibt es den SV Reichling inzwischen, das wurde noch vor Kurzem mit einer Jubiläumsfeier begangen. Doch nun droht dem SVR die Auflösung: Nach über 16 Jahren als Vorsitzender wird Hermann Jahl definitiv aufhören. „Eigentlich wollte ich schon 2018 aufhören, dann kam die Sanierung der Turnhalle, dann kam Corona und schließlich die Vorbereitung der Jubiläumsfeier, jetzt ist aber wirklich Schluss.“

Wenn am Freitag aber kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin für ihn gefunden werden kann, muss in vier Wochen eine weitere außerordentliche Sitzung stattfinden. Bliebe die Suche erneut erfolglos, werde der Zweite Vorsitzende Matthias Graf zurücktreten, sagt Jahl im Gespräch mit unserer Redaktion.

Und dann wäre es nur mehr eine Frage der Zeit, bis der Verein aufgelöst würde: Zunächst würde die Gemeinde den Verein kommissarisch leiten und zwei weitere außerordentliche Versammlungen einberufen können. Sollte da wieder niemand gefunden werden, müsste der Verein aufgelöst werden.

Werbetrommel ohne Erfolg

Warum sich die Suche nach einer Nachfolge so schwierig gestaltet, dafür hat Jahl keine Erklärung. „Der Verein steht gut da und so groß ist der Aufwand nicht.“ Zwar habe man kräftig die Werbetrommel gerührt und auch im Gemeindeblatt auf die Situation aufmerksam gemacht, jedoch ohne Erfolg. „Auch der Bürgermeister hat sich für uns stark gemacht“, so Jahl.

Knapp 600 Mitglieder habe der Verein aktuell, und „die einzelnen Sparten werden sehr gut geführt“, so Jahl – hier gebe es keine zusätzliche Arbeit. Auch gebe es keinen Zwist innerhalb der Sparten, die den Vorsitz erschweren würden. Mehr als 16 Jahre lang habe er den Verein „mit Herzblut“ geführt, jetzt aber sei es Zeit für eine Veränderung.

Genau dieses Herzblut, das Hermann Jahl in die Vereinsführung gesteckt hat, könnte nun die Nachfolgersuche schwierig machen: „Es sind große Fußstapfen, in die der Nachfolger von Hermann Jahl tritt“, sagt Reichlings Bürgermeister Johannes Leis gegenüber unserer Redaktion. „Die schwierige Nachfolgersuche hängt wohl eher mit der Ehrfurcht vor Hermann Jahl zusammen, so wie er den Verein geleitet hat.“

Bürgermeister Leis richtet sich an die Reichlinger Bürger

Leis habe selbst im jüngsten Gemeindeblatt auf die Situation hingewiesen. Doch der Bürgermeister ist sehr zuversichtlich, dass ein Nachfolger gefunden werden kann. „Ich denke, das ist jetzt ein Warnschuss.“ Und in einer Gemeinde, in der auch der Bürgermeister ehrenamtlich das Amt ausfülle, müsse sich doch auch ein Sportvereinsvorsitzender finden lassen.

Er sieht der anstehenden Versammlung relativ gelassen entgegen. Sollte tatsächlich die Gemeinde als Notvorstand eingesetzt werden – das wäre dann die Aufgabe für ihn oder ein Gremiumsmitglied –, würde die Angelegenheit „in der Prioritätenliste ganz hoch steigen“. Sicher sei: „Wir werden den Verein nicht vor die Hunde gehen lassen.“ Schließlich, so Leis, sei die Turnhallensanierung abgeschlossen, der Fußballplatz besitze ein Flutlicht und demnächst wolle man auch Mähroboter anschaffen.

Der SV Reichling befindet sich mit dem Problem, einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende zu finden, im Landkreis nicht allein. Zuletzt hatten der VfL Kaufering, die Sportfreunde Windach und die DJK Landsberg mehrere Anläufe benötigt, um diesen Posten wieder besetzen zu können.