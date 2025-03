Reichling will unabhängig einen neuen Stromlieferanten finden

Bei der Strombeschaffung für die kommunalen Liegenschaften möchten die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Reichling künftig eigene Wege gehen. Sie möchten nicht mehr an der bayernweiten Bündelausschreibung teilnehmen. Schlechte Erfahrungen bei der letzten Bündelausschreibung, die über den Bayerischen Gemeindetag lief, sind der Grund dafür. Denn bei der vergangenen Ausschreibung für die Jahre 2023 bis 2025 hatten die Mitgliedsgemeinden aufgrund der Teilnahme am Ausschreibungsverfahren des Bayerischen Gemeindetags für drei Jahre extrem hohe Strompreise akzeptieren müssen. Nun sollen die Verwaltungsmitarbeiter selbst die Energiebeschaffung für alle Mitgliedsgemeinden ausschreiben. Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden haben sich bei einem Treffen bereits auf diese Vorgehensweise verständigt. Nun müssen noch die einzelnen Gemeinderäte darüber entscheiden.

Die Gemeinde Reichling hat in der jüngsten Ratssitzung bereits einer Ausschreibung innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft zugestimmt. Bürgermeister Johannes Hintersberger hielt es für sinnvoll, dass die Gemeinde sich an der VG-weiten Ausschreibung beteilige und nicht an der bayernweiten Bündelausschreibung: „Das wäre ein guter Schachzug – bevor wir wieder so ins Wasser fallen“, meinte er in der Gemeinderatssitzung. Die Ausschreibung, die bisher von einem Dienstleister für Gemeinden in ganz Bayern gemacht worden sei, würde dann von der Verwaltungsgemeinschaft selbst gemacht, und zwar nur für die VG-Gemeinden, also Reichling, Rott, Thaining, Vilgertshofen, Apfeldorf und Kinsau, sofern alle Ratsgremien in den Gemeinden zustimmen. Man könnte wählen, ob der Preis für ein Jahr oder für drei Jahre festgesetzt werden solle, antwortete Hintersberger auf die Nachfrage aus dem Gemeinderat hin.

Gemeinderat Reichling stimmt einer Ausschreibung der Verwaltungsgemeinschaft zu

Der Reichlinger Gemeinderat entschied sich schließlich einstimmig für die VG-weite Ausschreibung. Da nach der Abgabe der Angebote erfahrungsgemäß oft nur ein sehr kurzer Zeitraum bis zur Annahme des Angebotes zur Verfügung steht, wurde VG-Geschäftsstellenleiter Wolfgang Hentschke vom Gemeinderat dazu ermächtigt, dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu erteilen. Hans-Jürgen Korn bekräftigte, dass die Verwaltungsgemeinschaft sein vollstes Vertrauen habe, um diese Ausschreibung selbst durchzuführen und tagesaktuell selbst über den Preis zu entscheiden.

Bislang hatten die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Reichling für die bayernweite Bündelausschreibung für Strom einen Dienstleistungsvertrag mit der Firma Kubus GmbH. Dieser Vertrag wurde vom Bayerischen Gemeindetag aber zum 31. Dezember 2024 gekündigt. Die bisherigen Stromlieferverträge der Gemeinden laufen zum Ende dieses Jahres aus. Daher müssen für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2026 neue Lieferverträge ausgeschrieben werden.

Die eigene Ausschreibung zur Strombeschaffung soll in Reichling Geld sparen

Die Verwaltungsgemeinschaft Reichling hofft, bei einer eigenen Ausschreibung bessere Preise zu erzielen als über den Bayerischen Gemeindetag: Letzterer hat bereits eine europaweite Ausschreibung durchgeführt und den Auftrag für die Energiebeschaffung ab Januar 2026 dem Dienstleister „enPORTAL GmbH“ mit Sitz in Schleswig-Holstein erteilt. Die erste Beschaffungsrunde beginnt ab Mai 2025. Alle Gemeinden, die sich an dieser Bündelausschreibung beteiligen, müssen dann mit der enPortal GmbH einen Dienstleistungsvertrag abschließen. Die Kosten hierfür hätten sich für die Gemeinde Reichling auf rund 940 Euro (Grundpreis: 475 Euro plus 15 Euro pro Abnahmestelle zuzüglich Mehrwertsteuer) belaufen.