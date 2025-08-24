Reifen platzt bei Lkw: B2 bei Wielenbach eine Stunde gesperrt

Am Samstag gegen 12.50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Augsburger mit seinem Lkw auf der B2. Auf Höhe Wielenbach platzte ihm ein Reifen, aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit konnte er aber sofort anhalten, informiert die Polizei Weilheim. Allerdings war die Straße für fast eine Stunde gesperrt, bis jemand vor Ort war, der gemeinsam mit dem Fahrer den Reifen am auf der Fahrbahn stehenden Lkw wechseln konnte. (AZ)

