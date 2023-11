Die Reischer Jugend darf im Bauwagen bleiben

Bei der Bürgerversammlung im Landsberger Stadtteil wird über das Dorfleben berichtet. Heuer findet erstmals eine Knöpflesnacht statt.

Die Bürgerinnen und Bürger von Reisch scheinen zufrieden zu sein. Dieser Eindruck entstand zumindest bei der Bürgerversammlung in dem Landsberger Stadtteil. Ortssprecher und Stadtrat Christian Hettmer berichtete von einem intakten Dorfleben und kleineren Maßnahmen. Anfragen und Wünsche vonseiten der Bürger gab es nur wenige.

Zu Beginn hatte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, wie in den anderen Stadtteilen auch, über anstehende und abgeschlossene Projekte, die Finanzlage und andere wichtige Dinge berichtet. Es folgten die Ausführungen von Ortssprecher Christian Hettmer, der zunächst auf die erfolgreiche Pflanzaktion im November des vergangenen Jahres einging, bei der rund 7500 Blumenzwiebeln vergraben wurden. Ansonsten gibt es neue Ortseingangsschilder, wurde ein Maibaum aufgestellt, eine Sonnwendfeier und das traditionelle Waldfest organisiert, der Rosenwagen beim Ruethenfest dekoriert und ein Martinsfest veranstaltet. Geplant sei eine Adventsfeier (3. Dezember) und erstmals eine Knöpflesnacht (23. Dezember).

Die Mauer der Kirche Mariä Himmelfahrt in Reisch hat schon einen frischen Anstrich erhalten. Die Außenmauern dagegen nicht. Foto: Thorsten Jordan

Pachtvertrag für Grundstück verlängert

Eine aus seiner Sicht freudige Nachricht konnte Hettmer ganz frisch mitteilen. Es sei gelungen, den Pachtvertrag für das Grundstück, auf dem der Bauwagen der Reischer Jugend steht, mit dem Eigentümer zu verlängern. „Ich denke unsere Jugendlichen sind glücklich, dass es dort weitergehen kann“, sagte der Ortssprecher. Wie in den Jahren zuvor thematisierte er einen Anbau an das Feuerwehrhaus, der dringend benötigt werde.

Die Reischer Pfarrkirche ist derzeit eingerüstet, die Kirchenmauer wurde dagegen schon vom städtischen Bauhof geweiselt. Die Arbeiten an der Kirche habe die Diözese vergeben. Stolperstellen gebe es dagegen rund um den Friedhof. Das Pflaster der Wege sei teilweise schwer begehbar, ebenso wie eine Treppe am neuen Friedhof. Eine Bürgerin bat die Oberbürgermeisterin darum, sich der Sache anzunehmen. Dass sich direkt vor dem Eingang zum Feuerwehrhaus das Regenwasser sammelt, davon konnten sich die Besucherinnen und Besucher überzeugen. Es regnete stark und so mancher trat in die Pfütze.

Die Kapellenstraße nordwestlich von Reisch. Dort sollen neue Bäume gepflanzt und damit Lücken geschlossen werden. Foto: Thorsten Jordan

Wie Christian Hettmer sagte, sollen entlang der Kapellenstraße außerhalb des Ortes einzelne Bäume nachgepflanzt werden. Er sei deswegen in Gesprächen mit Mario Düchs von der Abteilung Stadtgrün im Gespräch. Dazu kam gleich eine Anregung eines Bürgers, der sich an die Obstbäume erinnerte, die entlang der Straße nach Schwifting standen. Auch dort, so seine Meinung, könnte nachgepflanzt werden.

Lesen Sie dazu auch