Für die Kaisers aus Reisch bedeutet ein Garten auch Verantwortung

Regina Kaiser in ihrem Naturgarten in Reisch mit hochgewachsenen Gehölzen und Blumen wie Herbstanemonen und Phlox.

Plus Regina Kaisers Garten in Reisch ist als Naturgarten zertifiziert. Dort fühlen sich allerlei Insekten und auch größere Tiere wohl.

In naturnahen Gärten summt und brummt es. Sie sind wertvolle Lebensräume für Vögel, Insekten, Kleintiere und Amphibien, aber auch für Pflanzen, die darin geeignete Lebensräume wie magere Standorte finden. Oft reichen wenige Maßnahmen aus, um mehr Natur in den Garten zu holen: Wiese statt Rasen, heimische Blumen und Gehölze statt Exoten, Blumen mit ungefüllten Blüten, ein kleiner Teich, ein trockener Standort, Kiesflächen oder Totholz. Naturnah zu gärtnern bedeutet zudem, auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie Torf zu verzichten. Auch heuer wurden wieder zahlreiche Gärten von der Kreisfachberatung am Landratsamt als Naturgärten zertifiziert. Das Landsberger Tagblatt stellt sie in einer Serie vor. Heute: den Garten der Familie Kaiser in Reisch.

Hoch gewachsene Gehölze schirmen den Garten von Oliver und Regina Kaiser in Reisch von der Straße ab. Viele für die Natur wertvolle Sträucher befinden darunter wie Hartriegel, Holunder, Kornelkirsche und Wildrosen. Aber auch solche wie Weigelie und Flieder, die Auge und Nase der Gartenbesitzer erfreuen mit weiß-rosa Blüten oder dem typischen parfümartigen Fliederduft. Sie durften bleiben, als die Kaisers das Haus und den verwilderten Garten vor 15 Jahren übernahmen.

