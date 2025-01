Klöpflesnacht im Stadtteil Reisch

Der Dahoam in Reisch e.V. organisierte nach der erfolgreichen Wiederbelebung der althergebrachten Tradition im vergangenen Jahr erneut die Klöpflesnacht im Landsberger Stadtteil. Die Klöpflesnacht ist ein jahrhundertealter Kinderheischebrauch, also ein Brauch, bei dem es um das Fordern oder Erbitten von Gaben geht. Sie symbolisiert die Herbergssuche von Josef und Maria vor Jesu Geburt in Bethlehem. Gemeinsam zogen die Kinder und ihre Begleiter am vierten Advent von Haus zu Haus, um unter der Leitung von Veronica Laber, Birgit Gruß und Christian Hettmer ihren Klöpflesnacht-Vers vorzutragen und um eine kleine Spende zu bitten.

Den Start markierte ein starkes Schneetreiben, welches die Gruppe aber nicht abschrecken sollte. Die Reischerinnen und Reischer signalisierten durch eine brennende Kerze vor der Tür, für einen Besuch bereit zu sein. Die Freude über das kurze Stelldichein war bei vielen Alteingesessenen förmlich ins Gesicht geschrieben. Bei allen anderen hatte der Dahoam in Reisch e.V. zuvor für Aufklärung gesorgt. Belohnt wurden die Kinder mit Süßigkeiten oder einer kleinen Taschengeldaufbesserung. Insbesondere wurde aber für einen guten Zweck gesammelt: Der Landsberger Tafel konnte der Verein eine Spende in Höhe von 350 € übergeben.

