Silvesterlauf in Reisch

Unter dem Motto “Reisch läuft und walkt” haben sich am Silvestervormittag einige Reischerinnen und Reischer zu einem gemeinsamen Lauf zusammengefunden. Bei strahlender Sonne, Schnee und jeder Menge gute Laune ging es auf eine 5 km Strecke rund um Reisch. Wer gut im Training stand, hat die Distanz gleich zweimal durchlaufen. Nach einer guten Stunden waren alle, die Läufer wie die Nordic Walker wieder vor dem Feuerwehrhaus versammelt und haben gemeinsam einen Spendentopf befüllt. 165 Euro waren es am Ende, die dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet worden sind. Der Spendenlauf war eine private Veranstaltung ohne einen offiziellen Ausrichter. Trotzdem war man sich am Ende einig: “Am 31.12.2025 laufen wir wieder gemeinsam”.

