Sparkasse unterstützt nachhaltiges Engagement

Nachhaltigkeit beginnt vor Ort – davon ist der Verein „Dahoam in Reisch“ überzeugt. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 verfolgt der gemeinnützige Verein unter anderem auch das Ziel, den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz aktiv zu fördern. Mit derzeit rund 140 engagierten Mitgliedern hat sich „Dahoam in Reisch“ längst als fester Bestandteil des örtlichen Gemeinschaftslebens etabliert. Zentrales Projekt des Vereins ist der sogenannte Sonnenacker: Ein vielseitiges Gelände, auf dem die Vereinsmitglieder eigene Parzellen bewirtschaften, zum Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern. Doch der Sonnenacker ist weit mehr als ein Ort des Gärtnerns. Zahlreiche Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt wurden hier bereits realisiert, darunter eine Streuobstwiese, eine Vogelschutzhecke, eine Natursteinmauer sowie Nistkästen und ein großes Insektenhotel.

Dank einer Spende der Sparkasse Landsberg-Dießen in Höhe von 2.500 Euro konnten nun weitere nachhaltige Projekte auf dem Sonnenacker verwirklicht werden. Eine rund 35 Meter lange Benjeshecke aus locker geschichtetem Gehölzschnitt bietet zahlreichen Tierarten Unterschlupf und unterstützt auf natürliche Weise die Vegetation. Ein Naschgarten: Eine Vielfalt an Beerensträuchern sorgt künftig nicht nur für vitaminreiche Ernten, sondern fördert auch Insekten und Vögel. Als wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft ermöglicht ein neuer Kompostplatz das Verwerten von Grünabfällen direkt vor Ort. „Wir freuen uns sehr über die großzügige Unterstützung der Sparkasse Landsberg-Dießen“, betont Christian Hettmer von Dahoam in Reisch. „Mit der Spende konnten wir gleich mehrere Maßnahmen umsetzen, die dem Natur- und Umweltschutz dienen.“ Mit dem Sonnenacker beweist „Dahoam in Reisch“, wie aus einer lokalen Idee ein zukunftsweisendes Projekt für die ganze Region werden kann – ganz im Sinne eines achtsamen Umgangs mit Natur, Klima und Gemeinschaft.

