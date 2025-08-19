Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Rennradfahrer wird bei Unfall nahe Scheuring leicht verletzt

Scheuring

Radfahrer wird von Autofahrer übersehen

Bei einem Unfall nahe Scheuring wird am Montagmittag ein Rennradfahrer leicht verletzt. Zudem entsteht ein hoher Sachschaden.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist ein Rennradfahrer leicht verletzt worden.
    Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist ein Rennradfahrer leicht verletzt worden. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Montagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw nach Polizeiangaben die Kreisstraße LL7 von Scheuring in Richtung Beuerbach.

    Beim Queren der Staatsstraße 2027 übersah er einen von rechts kommenden 54-jährigen Rennradfahrer aus Fürstenfeldbruck, der in Richtung Kaltenberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 11.000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden