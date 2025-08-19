Radfahrer wird von Autofahrer übersehen

Am Montagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw nach Polizeiangaben die Kreisstraße LL7 von Scheuring in Richtung Beuerbach.

Beim Queren der Staatsstraße 2027 übersah er einen von rechts kommenden 54-jährigen Rennradfahrer aus Fürstenfeldbruck, der in Richtung Kaltenberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 11.000 Euro. (AZ)