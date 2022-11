Motorrad: Gelungenes Debüt von Marcel Schrötter bei Supersport-WM

Marcel Schrötter verkauft sich gut in seinem ersten Rennwochenende der Supersport-WM. Welchen Platz er in Australien belegt.

Der Motorradrennfahrer Marcel Schrötter aus Pflugdorf weilt zurzeit in Australien. Bei seinem Debüt in der Supersport-WM hat er die Gegner mit einem Top-10-Ergebnis aufhorchen lassen.

Im zweiten Rennen beim Saisonfinale auf Phillip Island/Australien belegte der Gaststarter den siebten Platz. Am Vortag war der 29-Jährige nach einem starken sechsten Platz im Qualifying gestürzt und ausgeschieden. Im zweiten Hauptrennen des Wochenendes startete er von Platz sechs aus der zweiten Reihe, heißt in einer Pressemitteilung. Nach einem kurzen Positionsverlust in der ersten Runde überwand der erfahrene Rennfahrer demnach anfängliche Schwierigkeiten und war fortan in den Kampf um die Plätze verwickelt. Seine Gegner waren die Italiener Yari Montella, Sieger am Samstag, und Nicolo Bulega.

Gast im Finale der australischen Superbike-Serie

Dieses Trio schloss in dieser Phase auch schnell die Lücke zur Spitzengruppe. In der zweiten Hälfte des Rennens hatte Schrötter jedoch mit diversen Problemen zu kämpfen, weshalb er das Tempo seiner Konkurrenten nicht mehr mitgehen konnte. Dennoch könne der siebte Platz als Erfolg gewertet werden. „Es hat definitiv Spaß gemacht, mit den etablierten Jungs zu kämpfen“, sagte Schrötter. „Ich denke, dass ich mich mit null Erfahrung an meinem ersten Rennwochenende in dieser Meisterschaft gut verkauft habe.“ Dieses Wochenende wird er erneut als Gast beim Finale der australischen Superbike-Serie antreten. (AZ)

