Renovierter Treffpunkt: Das Seniorencafé öffnet wieder seine Türen

Kaufering

Renovierter Treffpunkt: Das Seniorencafé öffnet wieder seine Türen

Das Seniorencafé in Kaufering startet nach umfassenden Renovierungsarbeiten in neuem Glanz.
    Stiftungsvorstand Thomas Bürgermeister Thomas Salzberger und Einrichtungsleiterin Gabi Schüder freuen sich über den gelungenen Umbau des Seniorencafés.
    Stiftungsvorstand Thomas Bürgermeister Thomas Salzberger und Einrichtungsleiterin Gabi Schüder freuen sich über den gelungenen Umbau des Seniorencafés. Foto: Seniorenstift Kaufering

    Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten öffnet das Seniorencafé in der Theodor-Heuss-Straße in Kaufering wieder seine Türen. In freundlicher, frischer Atmosphäre lädt das Seniorenstift ab sofort wieder zum Verweilen, Genießen und Begegnen ein.

    Stiftungsvorstand Thomas Bürgermeister Thomas Salzberger und die Einrichtungsleiterin Gabi Schüder freuen sich über den gelungenen Umbau: „Mit dem neuen Ambiente schaffen wir einen Ort, an dem sich unsere Seniorinnen und Senioren wohlfühlen und Gemeinschaft erleben können.“

    Jeden Sonntag, von 14 bis 17 Uhr, ist das Seniorencafé geöffnet. In dieser Zeit können Gäste bei Kaffee und Kuchen eine angenehme Zeit im Café verbringen, heißt es in der Pressemittelung des Marktes. (AZ)

