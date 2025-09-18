Richtfest für weitere Wohnungen im Quartier am Papierbach in Landsberg

Mit Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl feierten BayernHeim und ehret+klein das Richtfest für die Baufelder C und Lechwinkel im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP). Das Richtfest markiert den Abschluss der Rohbauarbeiten für insgesamt 167 Wohnungen. Nach den bereits im Jahr 2024 fertiggestellten 51 bezahlbaren Wohnungen schafft der Freistaat dort weitere 103 geförderte Wohneinheiten. Darüber informiert Investor ehret+klein in einer Pressemeldung.

„Hier Am Papierbach wird sichtbar, was es für uns bedeutet urbane Potenziale zu heben, denn aus einer Brachfläche wird ein nachhaltiges Quartier. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir mit unserem Partner BayernHeim bezahlbaren Wohnraum für Landsberg schaffen und damit auch für eine gute soziale Durchmischung im Quartier sorgen“, wird Michael Ehret, Gründer von ehret+klein, in der Pressemeldung zitiert. „Mit dem Richtfest feiern wir heute nicht nur einen architektonischen Meilenstein, sondern auch ein starkes Signal für bezahlbaren Wohnraum in Bayern“, so Ralph Büchele, Geschäftsführer von BayernHeim. In Landsberg entstünden moderne Wohnungen – vom kompakten Ein-Zimmer-Appartement bis zur großzügigen Fünfzimmerwohnung.

Das neue Landsberger Stadtviertel ist komplett autofrei

„Als Stadt Landsberg ist es uns besonders wichtig, dass hier am Papierbach über 100 geförderte Wohnungen entstehen. Diese Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Lech, zum Bahnhof und zur Innenstadt sind ein Baustein in der Reihe von Maßnahmen, mit denen wir gezielt Wohnraum für Menschen mit mittleren Einkommen, für Familien sowie für sozial schwache Menschen schaffen und unterstützen“, sagte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Das Quartier am Papierbach ist laut Pressemeldung vollständig autofrei und in weiten Teilen barrierefrei. Über ein digitales Mobilitätskonzept von „Quartiershub“ sollen die Anwohnenden von zentralen Stellplätzen, Carsharing sowie E-Bike- und Lastenrad-Sharing profitieren. Im Lechwinkel entstehe zudem eine Gastronomiefläche.

Acht Mehrfamilienhäuser mit mehr als 100 geförderten Wohnungen

Die BayernHeim baut auf dem Baufeld C acht Mehrfamilienhäuser mit mehr als 100 geförderten Wohnungen. Die Gesamtinvestition wird mit mehr als 30 Millionen Euro aus Mitteln der Wohnraumförderung unterstützt, ergänzt durch Eigenkapital in Höhe von 21 Millionen Euro. Beide Baufelder folgen laut Pressemitteilung besonderen Nachhaltigkeitsstandards und werden nach KfW-Effizienzhaus-Standard 55 errichtet. Retentionsdächer verbessern das Stadtklima, die Energieversorgung erfolgt zu rund 75 Prozent aus regenerativen Quellen – darunter über eine Grundwasser-Wärmepumpe und Bio-Methan-Blockheizkraftwerke. (AZ)