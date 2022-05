"Ritterturnier Kaltenberg" 2022: Alles rund um Termine und Programm

Das "Ritterturnier Kaltenberg" 2022 steht wieder bevor. Alles rund um Termine, Programm, Tickets, Preise und Anreise gibt es hier.

Auf Schloss Kaltenberg wird auch wieder 2022 ein Mittelalterfest inszeniert. Musik, Handwerk und Gaukelei laden zum Mitmachen ein. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist die große Ritterturnier-Show. Reiter stürmen die Arena.

Möchten Sie gerne mehr erfahren zum "Ritterturnier Kaltenberg" 2022, wann es stattfinden wird, wie das Programm aussieht, wie teuer die Tickets sein werden und wie die Anreise abläuft? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erfahren Sie wissenswertes rund um Termine, Programm, Tickets, Preise und Anreise.

"Ritterturnier Kaltenberg" 2022: Termine

Das "Ritterturnier Kaltenberg" 2022 findet an drei Wochenenden im Juli statt. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Wochenende 1

Freitag, 15. Juli 2022: Gauklernacht, 17.00 bis 02.00 Uhr

Samstag, 16. Juli 2022: Abendturnier , 16.00 bis 00.30 Uhr

, 16.00 bis 00.30 Uhr Sonntag, 17. Juli 2022: Tagesturnier , 12.00 bis 20.30 Uhr

Wochenende 2

Freitag, 22. Juli 2022, Nachtturnier, 17.00 bis 01.30 Uhr

Samstag, 23. Juli 2022, Abendturnier , 16.00 bis 00.30 Uhr

, 16.00 bis 00.30 Uhr Sonntag, 24. Juli 2022, Tagesturnier , 12.00 bis 20.30 Uhr

Wochenende 3

Freitag, 29. Juli 2022, Nachtturnier, 17.00 bis 01.30 Uhr

Samstag, 30. Juli 2022, Abendturnier , 16.00 bis 00.30 Uhr

, 16.00 bis 00.30 Uhr Sonntag, 31. Juli 2022, Tagesturnier , 12.00 bis 20.30 Uhr

Das ist das Programm beim "Ritterturnier Kaltenberg" 2022

Das Programm beim "Ritterturnier Kaltenberg" 2022 ist sehr vielfältig. Neben verschiedenem Essen und Trinken aus dem Mittelalter, werden auch traditionelle Stände aus dem mittelalterlichen Handwerk vor Ort sein. Weiterhin wird es musikalische Attraktionen und Gaukelei geben. An jedem Verantsaltungstag wird es außerdem einen großen Geländeumzug geben, bevor es in der Arena zum großen Turnier kommt. Vor den Turnieren wird es ein Vorprogramm in der Arena geben. Hier eine Übersicht zum Programm und den jeweiligen Zeiten:

Wochenende 1

Einlass und Programmbeginn Großer Geländeumzug Vorprogramm in der Arena Turnier Ende Freitag, 15. Juli 2022 17.00 Uhr 20.00 Uhr - - 02.00 Samstag, 16. Juli 2022 16.00 Uhr 18.00 Uhr 19.30 Uhr 20.00-22.00 Uhr 00.30 Uhr Sonntag, 17. Juli 2022 12.00 Uhr 14.00 Uhr 15.30 Uhr 16.00-18.00 Uhr 20.30 Uhr

Wochenende 2

Einlass und Programmbeginn Großer Geländeumzug Vorprogramm in der Arena Turnier Ende Freitag, 22. Juli 2022 17.00 Uhr 19.00 Uhr 20.30 Uhr 21.00-23.00 Uhr 01.30 Uhr Samstag, 23. Juli 2022 16.00 Uhr 18.00 Uhr 19.30 Uhr 20.00-22.00 Uhr 00.30 Uhr Sonntag, 24. Juli 2022 12.00 Uhr 14.00 Uhr 15.30 Uhr 16.00-18.00 Uhr 20.30 Uhr

Wochenende 3

Einlass und Programmbeginn Großer Geländeumzug Vorprogramm in der Arena Turnier Ende Freitag, 29. Juli 2022 17.00 Uhr 19.00 Uhr 20.30 Uhr 21.00-23.00 Uhr 01.30 Uhr Samstag, 30. Juli 2022 16.00 Uhr 18.00 Uhr 19.30 Uhr 20.00-22.00 Uhr 00.30 Uhr Sonntag, 31. Juli 2022 12.00 Uhr 14.00 Uhr 15.30 Uhr 16.00-18.00 Uhr 20.30 Uhr

"Ritterturnier Kaltenberg" 2022: Tickets

Tickets für das "Ritterturnier Kaltenberg" 2022 können direkt vor Ort in Kaltenberg, telefonisch oder online erworben werden.

"Ritterturnier Kaltenberg" 2022: Preise

Ein Tagesticket für eine Gauklernacht kostet online 39,95 Euro. Für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren kostet ein Tagesticket online 33,96 Euro. Mit einem Arena-Platz kostet das Ticket ebenfalls 39,95 Euro für Erwachsene. Möchte man nur ein Ticket, also ohne Arena-Platz, beträgt dies 29,95 Euro. An Sonntagen kann auch ein Familienticket erstattet werden. Ein Ticket für zwei Tage kostet online ca. 54,93 Euro, für drei Tage 94,88 Euro pro Person.

Anreise zum "Ritterturnier Kaltenberg" 2022

Schloss Kaltenberg liegt in etwa 40 Kilometer westlich von München. Die Adresse lautet: Schlossstraße 13, in 82269 Geltendorf. Sie können durchaus mit dem Auto kommen, denn es wird zahlreiche Parkplätze vor dem Gelände geben. Auch für Fahrräder ist Platz.