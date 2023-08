Abenteuerferientage am Seehäusl bieten ein abwechslungsreiches Programm

Sommer und Abenteuerferientage in Rott: Das gehört seit vielen Jahren zusammen. Auch diesmal war am Engelsrieder See einiges geboten.

Auf die insgesamt 48 Jungs und Mädchen wartete bei den Abenteuerferientagen in Rott (AFRO) ein abwechslungsreiches Programm im Wald mit Beeren- und Schwammerlsuche, Schlauchbootfahren auf dem See, sowie diverse Gelände- und Laufspiele, gemeinsames Basteln und Kochen am Feuer. „Highlights waren der Besuch der Feuerwehr und die Nachtwanderung“, erzählten die Betreuer, die sich als besonderes Motto das Weltall ausgesucht hatten. Die „Afronauten“ bauten dabei unter anderem Raketen, die sie mit Druckluft in den Himmel schossen. „Die Kinder waren unheimlich kreativ“, gab es viel Lob vonseiten der insgesamt 17 Betreuern.

Kinder und Jugendliche sind von den Abenteuerferientagen in Rott begeistert

Das Wetter zeigte in den beiden Wochen indessen zwei Gesichter. Die erste Woche, die die Gruppe der älteren Kinder komplett in Zelten am Engelsrieder See verbrachte, war regnerisch und durchwachsen. „Es hat trotzdem gepasst, weil es nicht zu kalt war und wir konnten viel machen“, berichteten die Betreuer.

In der zweiten Woche mussten die jüngeren Teilnehmer dann mit durchgehenden Temperaturen von 30 Grad und mehr zurechtkommen. „Da war dann die Seenähe optimal, weil wir viel zum Abkühlen ins Wasser gingen“, erklärte das Betreuerteam der zweiwöchigen kostenlosen Ferienfreizeit für Kinder zwischen acht und 16 Jahren.

Die Ferienzeit wurde einmal mehr durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde und den örtlichen Vereinen, die ihre Einnahmen aus der Dorfweihnacht dafür zur Verfügung stellten, möglich gemacht. „Das ist eine tolle Sache, die Kinder werden bestens betreut und sie haben offensichtlich großen Spaß“, meinte Rotts Bürgermeister Fritz Schneider, der beiden Gruppen am gemeindeeigenen Zeltplatz direkt am See und am Seefest-Stadl einen Besuch abstattete. Kein Wunder, dass sich alle Beteiligten am Ende der zwei Wochen einig waren: "Wir sind nächstes Jahr wieder dabei".