Bei einem Unfall bei Rott landet eine Autofahrerin im Straßengraben

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Weilheim ist am frühen Dienstagabend zwischen Rott und Wessobrunn verunglückt. Laut dem Dießener Polizeibericht kam sie kurz nach dem Ortsausgang von Rott in einer Rechtskurve von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. In der Folge überschlug sich der Wagen der Frau und blieb auf der Fahrerseite liegen, die Fahrerin konnte sich aber selbstständig befreien. Bei dem Unfall zog sich die 24-Jährige jedoch schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein vor Ort bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Am Pkw entstand Totalschaden in einer Höhe von rund 5000 Euro und er musste abgeschleppt werden. Weiter führte der Unfall zu einem leichten Flurschaden. (AZ)

