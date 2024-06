Bürgermeister in Rott: „Ende Juni oder Anfang Juli wird es vermutlich die Einweihung geben“

Während die Aussegnungshalle in Rott im Sommer eingeweiht werden kann, stehen bereits die nächsten Baupläne in der Gemeinde fest: ein neuer Hochbehälter und der Kindergartenneubau.

In einem Rückblick auf das Jahr 2023 und einer Einschätzung für 2024 gab sich Rotts Bürgermeister Fritz Schneider zuletzt positiv, sowohl in der Einwohner- als auch Finanzentwicklung. Wie in vielen Gemeinden im Landkreis, werde das Geld in nächster Zeit vorwiegend dafür eingesetzt, die Wasserversorgung auf den neusten Stand zu bringen, und auch im Bereich der Kitaplätze werde schnell daran gearbeitet, dass im nächsten Jahr wieder mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Ende des Jahres soll das Dach des Kindergartenneubaus in Rott drauf sein

„Ich bin mir sicher, dass wir aktuell schon die 1800 überschritten haben“, sagt Schneider. Am letzten Stichtag im Juni 2023 lag die Einwohnerzahl bei 1783 und um 44 über dem Vorjahreswert. In gemeindeeigenen Wohnungen sind in Rott zudem aktuell 17 Asylsuchende untergebracht.

Zum Zuwachs trug unter anderem die auf 29 (Vorjahr 18) gestiegene Geburtenrate ihren Teil bei. Alles andere als verlassen sei der Rotter Kindergarten. „Wir sind voll belegt. Zum 1. September 2024 können wir nicht mehr alle interessierten Kinder aufnehmen“, bedauert Schneider. Eine Verbesserung soll der Kindergartenneubau bringen, bei dem noch im Sommer 2024 Baustart sein soll. „Unser Ziel ist es, bis zum Winter das Dach drauf zu haben“, erklärt Schneider zu dem Projekt, das in Summe 6,9 Millionen Euro kosten soll und für das die Gemeinde etwa 2,3 Millionen Euro an Fördermitteln bekommt. Gut besetzt sei auch die Rotter Schule. „Wir kommen da langsam an die Kapazitätsgrenzen“, sagt Schneider. Die zuletzt gebaute Mensa an der Schule, die Laufbahn und der Spielplatz kosteten 420.000 Euro – die Förderung läge hier bei 48 Prozent.

Der Bürgermeister der Gemeinde Rott, Fritz Schneider, informierte bei der Bürgerversammlung im Mai 2024. Foto: Roland Halmel

Gemeinde der VG Reichling sucht nach Wassermeister für Rott

Sehr zufrieden zeigt sich der Bürgermeister mit der Gewerbesteuereinnahme von 2023, die um fast 130.000 Euro auf 624.000 Euro zulegte. „Eine stolze Summe“, urteilt Schneider, der neben den Finanzzahlen auch auf die Wasserversorgung eingeht. Die deutliche Reduzierung des Wasserverlusts, der im Vorjahr noch 10,3 Prozent betrug, hebt der Rathauschef dabei hervor. „Unsere jetzt 1,98 Prozent Verlust sind im Vergleich zu anderen Wasserversorgern ein sehr guter Wert. In diesem Sommer beauftragen wir einen Planer für die Maßnahmen im Hinblick auf die Wasserversorgung.“

In Rott soll einiges an Geld in die Hand genommen werden, um das Leitungsnetz zu ertüchtigen und einen neuen Hochbehälter zu bauen. „Eine sichere Wasserversorgung muss uns das auch wert sein“, meint Schneider zu dem niedrigen einstelligen Millionenbetrag, der dafür fällig wird. Auch in der Kläranlage muss etwas an den SBR-Behältern (sequentielle biologische Reinigung) gemacht werden. Ob eine Reinigung reicht oder ob der Boden saniert werden muss, ist aber genauso offen, wie die Kosten für diese Maßnahme. Sicher ist aber, dass Rott einen neuen Abwassermeister benötigt. „Unser bisheriger wird uns in diesem Jahr verlassen.“ Eine Jobanzeige dazu hat die Gemeinde bereits geschaltet: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird dabei nach einem Abwassermeister beziehungsweise einer Fachkraft in Abwassertechnik gesucht. Interessierte können sich beim Bürgermeister direkt melden.

Fast fertig sei die Aussegnungshalle in Rott. In die Sanierung und Friedhofserweiterung hatte die Gemeinde eine knappe halbe Million Euro investiert. „Ende Juni oder Anfang Juli wird es vermutlich die Einweihung geben“, erklärt Schneider. In der nächsten Gemeinderatssitzung, am Montag, 3. Juni, soll zudem ein Angebot der Telekom besprochen werden, das nach einer zweiten Ausschreibung zum Glasfaserausbau abgegeben wurde.