Das Ärztehaus in Rott ist feierlich eingeweiht

Plus Zwischendurch drohte ein Baustopp beim neuen Ärztehaus in Rott. Bei der Einweihung ist das kein Thema mehr.

Das neue Ärztehaus in Rott ist nun offiziell eingeweiht und hat den kirchlichen Segen von Pfarrer Michael Vogg erhalten. Dabei drohte zwischendurch sogar ein Baustopp.