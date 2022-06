Rott

Der Kindergarten in Rott muss erweitert werden

74 Kinder gehen derzeit in den Kindergarten in Rott (oben), doch der Platz reicht nicht mehr aus und es muss angebaut werden.

Plus Bei der Bürgerversammlung berichtet Rotts Gemeindechef Fritz Schneider von mehreren Vorhaben. Nicht alle Planungen gehen reibungslos über die Bühne. Was sich die Bürgerinnen und Bürger noch wünschen.

Von Dagmar Kübler

Rott hat in den vergangenen Jahren viel investiert, gleichzeitig stehen bereits neue gemeindliche Aufgaben an. Dazu zählen die Vergrößerung von Kindergarten und Mensa sowie der Neubau von Laufbahn und Sprunggrube für den Schulsport. Auch am Seehäusl soll angebaut werden. Welche Wünsche die Bürgerinnen und Bürger bei der Versammlung noch äußerten.

