Ehrungen beim Anfangsschießen in Rott

Beim Anfangsschießen am 27. September wurde die ausgefallene Grillfeier der Hubertusschützen nachgeholt. Es gab Köstlichkeiten vom Grill, selbstgemachte Salate und einen obligatorischen Nachtisch.

Icon Vergrößern Annerose Gerg erhält eine Ehrenmitgliedsurkunde. Foto: Alois Spieß Icon Schließen Schließen Annerose Gerg erhält eine Ehrenmitgliedsurkunde. Foto: Alois Spieß

So gestärkt gingen 15 Erwachsene und zehn Jugendliche an die Schießstände. Eine Motivation: Der Gewinn des Wanderpokales zum Anfangsschießen. Dieser kann nicht mit dem besten Blattl, sondern mit einem 36-Teiler gewonnen werden. Der Vorjahres-Zweite, Theo Martin, erzielte einen 39,4-Teiler und war der Vorgabe mit einer Differenz von nur 3,4 am Nächsten. Ihm folgten Simon Stadler mit einem 26,7-Teiler (Differenz 9,3) und knapp dahinter Otmar Schilcher mit einem 46,0-Teiler (Differenz 10,0).

Ein weiterer Höhepunkt war die Übergabe der Ehrenmitgliedsurkunde an Annerose Gerg. Da sie an der Jahreshauptversammlung krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, wurde ihr diese Ehrenmitgliedsurkunde beim Anfangsschießen nachtäglich überreicht.