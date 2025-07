Ehrungen für verdiente Trachtler

Bei der diesjährigen Frühjahrsversammlung des Lechgau-Trachtenverbands durfte Gauvorstand Franz Multerer wieder verdiente Mitglieder auszeichnen. Thomas Schweiger von den „Gennachtalern“ Westendorf ist seit 2001 Kassier seines Heimatvereins und zudem bei den Goaßlern und Plattlern aktiv. Dafür bekam er das Gauehrenzeichen in Silber verliehen. Über dieselbe Auszeichnung freute sich auch Florian Schamper von den „Lechsberglern“ Apfeldorf. Er war zwölf Jahre lang Gauvorplattler, drei Jahre lang Gau-Beisitzer und sechs Jahre Vorplattler seines Heimatvereins. Seit Herbst letzten Jahres ist Schamper zweiter Gauvorstand. Auf stolze 21 Jahre im Gauausschuss kann Matthias Strauß vom „Almfrieden“ Steingaden zurückblicken. Er war sechs Jahre zweiter und drei Jahre erster Gauvorplattler, danach gehörte er sechs Jahre lang als Beisitzer dem Ausschuss an, bevor er die letzten sechs Jahre das Amt als zweiter Gauvorstand bekleidete. Dafür bekam Strauß das Gauehrenzeichen in Gold verliehen.

